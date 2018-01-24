В Краснодаре на улицу Октябрьскую вернулись троллейбусы

Троллейбусы № 2, 4, 6, 9, 12, 31 следуют по своим обычным маршрутам, сообщает пресс-служба КТТУ.
В Краснодаре 10 января для ремонта канализации вырыли яму. В связи с этим общественный транспорт пошел в объезд. При ремонте коллектора 22 января произошло обрушение грунта.
В КТТУ сообщили, что движение троллейбусов на улице Октябрьской в Краснодаре будет восстановлено после того, как завершится ремонт канализационного коллектора.
В Краснодаре на улицу Октябрьскую вернулись троллейбусыСреда, 24 января 2018 06:54
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Троллейбусы № 2, 4, 6, 9, 12, 31 следуют по своим обычным маршрутам, сообщает пресс-служба КТТУ.
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