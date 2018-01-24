〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Под Новороссийском из-за ремонта ввели реверсивное движение

Среда, 24 января 2018 06:55
Оцените материал
(0 голосов)

На выезде из поселка Нижнебаканского переустраивают водопропускную трубу. Она пришла в негодность, это создает угрозу подтопления близлежащих территорий в условиях паводка.

Работы проводят в рамках капитального ремонта участка трассы Краснодар — Верхнебаканский федеральной дороги А-146, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Реверсивное движение организовано на 200-метровом участке.

Прочитано 57 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре на улицу Октябрьскую вернулись троллейбусы В Краснодаре закроют автобусный маршрут №13 »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.