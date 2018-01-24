Под Новороссийском из-за ремонта ввели реверсивное движение

На выезде из поселка Нижнебаканского переустраивают водопропускную трубу. Она пришла в негодность, это создает угрозу подтопления близлежащих территорий в условиях паводка.
Работы проводят в рамках капитального ремонта участка трассы Краснодар — Верхнебаканский федеральной дороги А-146, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Реверсивное движение организовано на 200-метровом участке.
Под Новороссийском из-за ремонта ввели реверсивное движениеСреда, 24 января 2018 06:55
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На выезде из поселка Нижнебаканского переустраивают водопропускную трубу. Она пришла в негодность, это создает угрозу подтопления близлежащих территорий в условиях паводка.
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