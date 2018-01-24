В Краснодаре закроют автобусный маршрут №13

Взамен КТТУ на 4 единицы увеличит количество троллейбусов 13-го маршрута и продлит его до бальнеолечебницы на Герцена. Ранее маршрут оканчивался в троллейбусном депо № 1.

Обследования пассажиропотока показали, что маршрут № 13 редко используется пассажирами для проезда полностью, от начальной до конечной. В основном совершают короткие поездки на небольшие расстояния в несколько остановок. Причем там, где много транспорта других троллейбусных и автобусных маршрутов.

Сейчас 13-я маршрутка дублируется тремя маршрутами муниципального транспорта большой вместимости:



троллейбусным № 13 (на 90 %);

троллейбусным № 9 (на 42 %);

автобусным № 2 (на 70 %).



