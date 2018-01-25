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В Тбилисском районе преподаватель техникума подозревается в получении взятки

Четверг, 25 января 2018 09:42
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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении и.о. мастера производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта». Он подозревается в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2017 года к сотруднику техникума, расположенного в Тбилисском районе, обратился молодой человек, желающий обучаться и в дальнейшем получить удостоверение тракториста. Преподаватель заявил, что готов включить последнего в ранее изданный приказ о зачислении слушателей по профессии тракторист категории B,C,D, а также способствовать прохождению обучения по данной специальности без фактического посещения учебных занятий, но за взятку в размере 35 тысяч рублей. Молодой человек согласился, однако о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы. При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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