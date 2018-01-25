Индейские санки в горах Сочи

Испробовать сани канадских индейцев – табогганы – можно в горах Сочи. Специальную трассу для катания открыли на курорте «Роза Хутор». Ее старт расположен на отметке 1350 метров над уровнем моря, протяженность составляем два километра, а перепад высот 180 метров.

- Тобогган — это древнейший вид саней, получивший широкое распространение в конце XIX века. Канадские индейцы когда-то использовали его для перевозки грузов и людей, а сегодня на этих санях можно весело скатиться по склону, — сообщили на курорте «Роза Хутор».

Катание на табогганах в горах Сочи доступно ежедневно с 17:45 до 19:30. Испытать необычный вид транспорта могут взрослые и дети с 10 лет.

Ирина СИЗОВА