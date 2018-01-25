Благодаря соцсетям алименты из Краснодара ушли в Новый Уренгой

Современные технологии помогли судебным приставам Лабинского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю восстановить справедливость и помочь уже совершеннолетней девушке получить положенные алименты. Этому предшествовала напряженная работа, растянувшаяся почти на два года.



Вопреки общей статистике, на этот раз работа представителей закона была направлена вовсе не на поиск отца, игнорирующего родительский долг. В данной ситуации мужчина не нарушал закон и ежемесячно перечислял из Воркуты, где он трудился на одном из энергообразующих предприятий, средства на содержание несовершеннолетней дочери. А вот мать ребенка, являющаяся, согласно исполнительным документам, взыскателем, никак себя не проявляла. Месяц за месяцем судебные приставы отправляли по единственному известному адресу матери извещения и требования о предоставлении банковских реквизитов, однако ответов от взыскателя так и не дождались. Тем временем на депозите накопилась внушительная сумма – свыше 160 тысяч рублей.



Судебный пристав-исполнитель Лабинского городского отдела решила попытать счастья в социальных сетях. Через некоторое время ей удалось связаться с подругой девушки, в чью пользу взыскивались алименты (кстати, к этому времени та уже достигла совершеннолетия). Через подружку нашлась девушка, а затем и ее мать – взыскатель алиментов. Выяснилось, что они переехали жить в Новый Уренгой.



Получив наконец реквизиты, лабинские судебные приставы успешно отправили алименты из Краснодарского края в северный город и окончили исполнительное производство фактическим исполнением.