Как анапские чиновники хотят «отменить» уже отмененное судом решение

В этот четверг в Краснодарском краевом суде будет рассматриваться частная жалоба жителя Анапы, представлять интересы которого будет юрист с сорокалетним стажем Владимир Макаров. Жалоба подана на определение Анапского городского суда от 27 ноября 2017 года, вынесенное судьей Горшковой. Резонанс в СМИ по этому делу обусловлен тем, что анапским судом восстановлены сроки обжалования решения, которое было отменено два года назад в краевой апелляционной судебной инстанции. Существует и еще ряд иных моментов, которые указывают, как считает Владимир Макаров, на заведомую неправосудность судебного акта, изготовленного в Анапском городском суде. В 2016 году Владимир Макаров в защиту интересов своего доверителя подал в Анапский городской суд иск к Сурену Акопяну, администрации города-курорта Анапы о признании недействительными ничтожных договоров аренды земли, заключенных в 2012 году между Яковлевым, Купро и Акопяном, а также договора земельного участка, заключенного в 2015 году между Акопяном и Управлением имущественных отношений МО город-курорт Анапа, указав на многочисленные нарушения закона. Как известно, чтобы получить в аренду муниципальную землю, нужно соблюсти множество нюансов: пройти процедуру торгов и так далее. Судья Горшкова 14 сентября 2016 года эти иски, объединенные в один, отклонила. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу, что требования истца законны. Действительно, предоставление администрацией Анапы Акопяну и Амиряну земельных участков для строительства неких объектов состоялось с нарушением закона и публичных интересов! Следует отметить, что данные земельные участки согласно правилам землепользования и застройки земельных участков в соответствии с картой генерального плана (3 том (ГП-37)) по функциональному зонированию относятся к проектируемым основным улицам и дорогам. Это территория, уже давно отведенная для расширения дороги и облагораживания города. Почему же администрация Анапы, слепо следуя заданной кем-то позиции, отстаивает интересы арендаторов этих спорных участков, а не думает обо всех жителях города, его гостях, которые вынуждены простаивать, передвигаясь на автомобиле и в общественном транспорте, в огромных пробках, часами добираясь до дома, работы и мест отдыха? Можно сделать вывод, что администрация Анапы просто не хочет думать о тысячах налогоплательщиков своего города? Решение Анапского городского суда было отменено апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 20 декабря 2016 года. Жалобы ответчиков для рассмотрения как краевой кассационной инстанцией, так и Верховным Судом РФ были отклонены в установленном нормами Гражданского кодекса порядке. Но, видимо, исполнять вступившее в законную силу апелляционное определение ответчикам весьма не хотелось, ведь в соответствии с ним все построенные на спорных земельных участках объекты признавались, получается, самостроями… Вот и пришла кому-то из ответчиков идея пойти, как говорится, в обход. В конце прошлого года Управление имущественных отношений МО город-курорт Анапа подало в городской суд заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы на решение Анапского городского суда от 14.09.2016. В обосновании своих требований чиновники указали, что управление имущественных отношений является юридическим лицом и может самостоятельно выступать в суде в качестве как истца, так и ответчика. Якобы в управлении слишком поздно узнали о существовании такого решения Анапского городского суда от 14 сентября 2016 года, а также о вынесении апелляционного определения Судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 20 декабря 2016 года (в ходе другого гражданского дела). И поэтому они пришли к выводу: раз в свое время управление имущественных отношений не было привлечено к участию в деле, то они хотят быть причастными к нему «постфактум». Но ведь управление имущественных отношений — всего лишь структурное подразделение администрации МО город-курорт Анапа, представители которой были ответчиками, полноправными участниками процесса. И давать возможность обжаловать уже давно вступившее в силу законное решение структурному подразделению муниципалитета, чья деятельность как исполнительно-распорядительного органа строго ограничена Уставом МО город-курорт Анапа, абсурдно и незаконно. Тем более судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть отменены исключительно в кассационном, надзорном порядке и по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Получается, что администрация просит отменить решение суда, которое уже было отменено апелляционной инстанцией. Но однажды отмененное судебное решение юридически не существует, и повторно его отменить нельзя. Владимир Макаров считает, что подобное заявление администрации является классическим злоупотреблением правом в интересах «других лиц», а не горожан. Есть надежда, что профессионализм и здравый смысл судей Краснодарского краевого суда помогут им сделать правильные выводы при рассмотрении частной жалобы Владимира Макарова. Марина СВЕТЛОВА Публикация является воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №3 (596) от 25.01.2018 г.