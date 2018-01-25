Снос адлерского самостроя проводится под контролем судебных приставов

Судебные приставы-исполнители Адлерского районного отдела г. Сочи осуществляют надзор за работами демонтажу многоэтажного самовольно возведенного строения по улице Костромской города-курорта. История этого самостроя оказалась долгой. Владелицей было получено разрешение на возведение трехэтажного здания общей площадью чуть более 232 квадратных метров. Однако уже на начальном этапе строительства, который осуществлял другой сочинец, при возведении первого этажа с конструкцией под второй – выяснилось, что застройщик более чем в три раза превысил площадь. Администрация отметила этот факт, и потянулась череда судебных процессов, в которых ответчиками фигурировала владелица участка по улице Костромской, а также другой сочинец, непосредственно осуществляющий строительные работы (кстати, также заключавший договора купли-продажи квартир в самострое). Пока длились суды, работы по возведению продолжались, несмотря на запрет. Судебные приставы неоднократно штрафовали должников: владелица участка оплатила пять штрафов, строитель – три. В итоге, поскольку последняя жалоба владельцев самостроя была оставлена судом высшей инстанции без удовлетворения, снос шестиэтажки начался. Процесс контролируют судебные приставы-исполнители Адлерского районного отдела г Сочи, которым впоследствии еще предстоит работа по взысканию с владельцев самостроя средств, потраченных на демонтаж. Поскольку должники отказались самостоятельно сносить строение, администрация города-курорта наняла для осуществления работ стороннюю организацию, работа которой должна быть оплачена застройщиком.