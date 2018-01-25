Окружное торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который традиционно проводится на Кубани каждый год, стартовал под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» и посвящён 75-й годовщине освобождения Краснодара и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Церемония открытия месячника в Карасунском внутригородском округе состоялась в Центре молодежной политики.

В мероприятии приняли участие депутат городской Думы Краснодара, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» городской Думы Краснодара, председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих В.Д. Недилько, депутат городской Думы Краснодара, член политического совета Краснодарского местного отделения КРО ВПП « Единая Россия » Г. К. Барабанщикова. Приглашены ветераны Великой Отечественной войны, среди них участник освобождения города Краснодара, Почётный гражданин города Краснодара Н.Т. Литвинов, представители общественных организаций и казачьих обществ, военнослужащие, заместители директоров общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, высшего и среднего профессионального образования, учреждений культуры и спорта, учащиеся-активисты школьного самоуправления, жители округа.

С приветственным словом выступил глава администрации Карасунского внутригородского округа Н.А. Хропов. У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни воинских побед, в которых российские войска снискали почет и благодарную память потомков.

Депутат В.Д. Недилько по поручению председателя городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко обратился к ветеранам войны, чтобы выразить благодарность за то, что защитили нашу любимую Родину от врагов, за то, что выдержали все страшные испытания, за то, что дошли до конца. «… Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь…». Затем обратился к молодому поколению, подчеркнув, что «… Наше поколение – последнее поколение, которое воочию может увидеть ветеранов войны, и мы гордимся этим! Ведь совсем скоро ветеранов не станет, все они станут частью истории нашей страны…..но память есть и будет жить в сердцах детей и внуков. Пройдут годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну». Минутой молчания почтили память всех, тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны!

В заключении депутат Г.К. Барабанщикова пожелала ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, силы духа, надежды и оптимизма!.

Вторая часть мероприятия прошла в сквере «Молодёжный». Центр культуры города Краснодара выступил с программой «Венок Победы».