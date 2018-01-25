〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Оперативники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю разоблачили преступника

Четверг, 25 января 2018 14:53
Оцените материал
(0 голосов)

Выдворенный несколько лет назад гражданин Таджикистана, которому подразделения миграционной службы ограничили въезд в нашу страну на пять лет, незаконно вернулся в Россию.

Иностранец действовал по преступной схеме, которая в последние годы распространена среди жителей постсоветского пространства, имеющих проблемы с российским законодательством. Он изменил установочные данные и получил новый паспорт. На данный документ гражданин приобрел авиационный билет и прилетел из Душанбе в международный аэропорт города Краснодара.

Уроженца Центральной Азии задержали. В настоящее время в отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Прочитано 33 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Окружное торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы В Абинском районе двум мужчинам предъявлено обвинение в незаконном обороте контрафактного алкоголя »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.