Оперативники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю разоблачили преступника

Выдворенный несколько лет назад гражданин Таджикистана, которому подразделения миграционной службы ограничили въезд в нашу страну на пять лет, незаконно вернулся в Россию.

Иностранец действовал по преступной схеме, которая в последние годы распространена среди жителей постсоветского пространства, имеющих проблемы с российским законодательством. Он изменил установочные данные и получил новый паспорт. На данный документ гражданин приобрел авиационный билет и прилетел из Душанбе в международный аэропорт города Краснодара.

Уроженца Центральной Азии задержали. В настоящее время в отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.