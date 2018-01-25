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В Абинском районе двум мужчинам предъявлено обвинение в незаконном обороте контрафактного алкоголя

Четверг, 25 января 2018 14:55
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Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю 35 и 52-летним мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, мужчины с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя арендовали нежилое помещение в поселке Ахтырском, где изготавливали и хранили спиртосодержащую продукцию. Факт незаконного оборота алкоголя был выявлен оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 650 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров каждая под видом коньяка с этикетками «Hennessy» и «Лезгинка», а также 2 пластиковые бочки объемом 1 тысяча литров каждая, заполненные спиртосодержащей жидкостью кустарного изготовления. Согласно результатам проведенного исследования установлено, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время обвиняемые задержаны, в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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