Благодаря Центру ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Краснодаре приводят в порядок дворы

Межведомственная комиссия с участием представителей Общероссийского народного фронта оценила качество приведенных в порядок двух придомовых территорий в Карасунском округе кубанской столицы. Обе вошли в программу ОНФ по благоустройству городской среды. Одна насчитывает 16 домов, другая – 6. Стоит заметить, что все работы проведены при непосредственном участии общественников, которые помогали жителям не только организовывать сходы граждан, но и собирать необходимые документы, делать проект по благоустройству.

В целом члены комиссии подтвердили, что строительная часть работ полностью завершена, но был высказан и ряд замечаний, которые подрядчик обязался исправить в ближайшее время. В дальнейшем при выявлении недостатков в качестве проведенных работ все они будут устраняться в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией в ближайшие три года. Работы в части озеленения планируется завершить в ближайшее время, а высадка деревьев и кустарников, высев газонной травы перенесены на весну 2018 г. Некоторые претензии, высказанные в ходе работы комиссии, относились к качеству проектных работ, которые не позволили в полной мере удовлетворить все пожелания граждан.

Помимо этого, члены комиссии сошлись во мнении, что после окончания строительной части работ требуется восстановление площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), т.к. данные работы находятся вне проекта «Формирование комфортной городской среды» и требуют участия регионального оператора. Откладывание этих работ может привести к резкому ухудшению санитарного состояния отремонтированных дворовых территорий.

Также за весь срок реализации проекта в 2017 г. ряд компаний так и не навели порядок с колодцами инженерных сетей. В результате в отремонтированных дворах находятся десятки колодцев, которые вместо полноценных люков закрыты бетонными плитами, что выглядит странно на фоне отремонтированных территорий.

«Несмотря на некоторые недоработки, для жителей данных домов благоустройство дворов – это настоящий праздник. Более 20 лет никто их не облагораживал, мелкие работы осуществлялись своими силами. Сегодня комфортная городская среда – это большой шаг к благоустройству территорий населенных пунктов, позволяющий качественно изменить, улучшить среду проживания жителей Кубани», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Краснодарском крае Дмитрий Ковтуненко.