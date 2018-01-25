Минкультуры РФ и Ассоциация IPChain будут вместе развивать блокчейн в России

Государство готово содействовать Ассоциации IPChain в использовании блокчейн-тех-нологий в области охраны авторских и смежных прав.

Россия, Москва. 25 января 2018 г. – Министерство Культуры РФ и Ассоциация IPChain в январе 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее всесторон-нее взаимодействие в области охраны авторских и смежных прав в условиях перехода Рос-сийской Федерации к цифровой экономике.

Соглашение подписано Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и президентом Ассоциации IPChain (Ассоциация «Национальный координацион-ный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности») Андреем Кричевским.

В рамках соглашения Минкультуры РФ и Ассоциация IPChain планируют содейство-вать развитию института правовой охраны авторских и смежных прав в условиях перехода к цифровой экономике; обеспечивать дополнительные возможности для возникновения, осу-ществления и защиты авторских и смежных прав; внедрять новые формы управления пра-вами в цифровой среде; упрощать процедуры разрешения споров, в том числе и досудебные, связанные с созданием и использованием объектов авторских и смежных прав.

Соглашение предусматривает регулярный обмен информацией, проведение консуль-таций, совместных рабочих встреч, круглых столов по вопросам авторских и смежных прав. Стороны также договорились вместе создавать рабочие группы, советы, консультативные органы, которые способствовали бы реализации соглашения.

«Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на заседании Правительства, посвященного переходу России на цифровую экономику, говорил о необходи-мости внедрять новые цифровые платформы. Культура и искусство не могут оставаться в стороне от современных технологий, особенно в том, что касается охраны авторских и смеж-ных прав. Цифровая платформа, инфраструктура доверия, которую создает Ассоциация IPChain, поможет всем участникам сферы интеллектуальной собственности успешно управ-лять своими правами и тем самым улучшать качество жизни. Это и является одной из глав-нейших целей, поставленных руководством страны при переходе на цифровую экономику», – подчеркнул Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Интерес, проявленный к проекту IPChain на самом высоком уровне – на уровне Пра-вительства Российской Федерации, – свидетельствует о том, насколько важной представля-ется для государства развитие сферы интеллектуальной собственности, – отметил Андрей Кричевский, президент Ассоциации IPChain. – Официальная поддержка Министерством Куль-туры РФ проекта IPChain – важная веха в развитии Ассоциации. Уверен, что уже запущенная нами «инфраструктура доверия» IPChain станет принципиально новым отраслевым реше-нием».

IPChain станет базовой инфраструктурой для функционирования современных цифро-вых сервисов, позволяющих осуществлять все многообразие операций с объектами интел-лектуальной собственности. Использование IPChain позволит фиксировать и обеспечивать достоверность информации и подтверждение действий независимых участников отрасле-вого рынка, а обращение к децентрализованному распределенному реестру даст возмож-ность проводить сложные цепочки сделок с правами и объектами интеллектуальной соб-ственности в цифровой среде без участия посредников.

Пресс-служба Ассоциации IPChain («Национальный координационный центр обра-ботки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности»)

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Информационная справка

Об Ассоциации IPChain («Национальный координационный центр обработки транзак-ций с правами и объектами интеллектуальной собственности»)

Ассоциация IPChain («Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности») создана в сентябре 2017 года.

Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития центра разработки и коммерци-ализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуаль-ной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правооблада-телей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-ционных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнер-ство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации – реализация проекта IPChain, нацеленного на формирова-ние национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. http://ipchain.ru