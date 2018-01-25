В «Краснодар Водоканале» - новая спецтехника

На площадке автотранспортного цеха «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») прошло торжественное мероприятие - вручение ключей от новой спецтехники. Автопарк предприятия пополнился 10 автомобилями различного назначения. Автотехника предназначена для проведения оперативных и текущих ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, а также обследования артезианских скважин.

В рамках реализации программ по улучшению качества услуг, предоставляемых населению столицы Кубани, «Краснодар Водоканал» планомерно проводит мероприятия по техническому перевооружению автопарка и закупке новой спецтехники, способной эффективно работать в самых разных природно-климатических условиях. Общая сумма затрат за 2016-2017 гг. на техническое перевооружение автотранспортного цеха составила порядка 50 млн рублей.

Торжественную часть мероприятия открыл заместитель директора департамента городского хозяйства администрации МО города Краснодар Юрий Донченко, поздравив с получением новой техники специалистов предприятия и пожелав им дальнейших успехов в труде.

«Краснодар Водоканал» - это одно из передовых городских предприятий, и автомобили, представленные здесь, существенно увеличат возможности водоканала в части более быстрого реагирования и более качественного обслуживания сетей», - отметил Юрий Донченко.

Перед собравшимися также выступил депутат городской Думы, председатель регионального общественного Совета проекта «Экология России партии» «Единая Россия» Сергей Вальтер. Он поблагодарил сотрудников предприятия за их каждодневный труд, выразив уверенность в том, что с приобретением новой техники значительно улучшится качество обслуживания населения Краснодара и оперативность выполнения поставленных задач.

«Главная цель таких закупок - предоставление качественных услуг для наших абонентов, а также обеспечение современной техникой сотрудников водоканала, работающих в сложных условиях, ежедневно обеспечивая Краснодар чистой водой», - подчеркнул генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.