Юные экскурсоводы Сочи

Педагоги Сочинского Центра внешкольной работы создали молодежное экскурсионное агентство "Я люблю Сочи". Группу экскурсоводов они подготовили из числа старшеклассников, занимающихся в различных кружках и студиях. Об этом сообщила директор Сочинского Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

Вначале для ребят организовали цикл учебных занятий. Лекции здесь читали лучшие историки, географы, дендрологи и краеведы приморского города. На базе полученных знаний будущие юные экскурсоводы ЦВР смогли разработать 35 пешеходных маршрутов по Сочи. На свои экскурсии они стали бесплатно приглашать ровесников из других российских городов, приезжающих в Сочи на научные олимпиады, спортивные соревнования или художественные фестивали. Часто к проходящим по улицам молодежным экскурсионным группам начали присоединяться и взрослые курортники.

- Оказалось, это так интересно, рассказывать незнакомым людям о красотах и истории своего родного города. Во время экскурсий мне особенно приятно показывать гостям сохранившиеся в Сочи останки крепостной стены русского форта "Александрия", основанного еще в 1838 году. Это исторический форт, ведь именно он стал центром Сочи, который сейчас известен всему миру, - рассказывает юный экскурсовод Михаил Поздняков.

- Во время проведения экскурсии ребята из других городов часто просят рассказать о том, как в Сочи проходили зимние Олимпийские игры и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Очень люблю вспоминать об этих событиях, олимпийские и фестивальные дни были в Сочи такими интересными, - добавляет юный экскурсовод Диана Зайцева.

В дальнейшем маршруты детских экскурсий по Сочи будут включать в себя посещение этнографических фестивалей "Неделя славянской культуры" и "Смотр ремесел Кубани". Проводить эти необычные праздники также будут учащиеся Сочинского Центра внешкольной работы.

- Создавая молодежное экскурсионное агентство "Я люблю Сочи", педагоги ставили перед собой еще одну непростую социальную задачу. Мы хотели помочь нашим воспитанникам с трудоустройством во время летних каникул. Многие из ребят растут в семьях с невысокими доходами, и никто из них не откажется заработать в разгар курортного сезона. Возможно, кто-то из них найдет в нашем молодежном экскурсионном бюро свою будущую профессию, - считает директор Сочинского Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

Ирина СИЗОВА