Спасателей чествовали сегодня в Горячем Ключе

Министр гражданской обороны Кубани Сергей Капустин поблагодарил спасателей курорта за участие в организации поисковой операции в октябре 2017 года.

В октябре 20917 года спасатели Горячего Ключа первыми вышли на поиски пропавшего ребенка. В районе станицы Саратовской в лесу заблудился 12-летний Леша Шмаков. На соревнованиях по спортивному ориентированию ребенок прошел 4 контрольные точки, а на пятую не вышел. Мальчик провел в лесу почти двое суток и прошел порядка 25 км.

«По зову, ни сколько службы, а по зову сердца порядка 500 человек искали мальчика. Спасатели, военные, лесники, казаки и просто добровольцы. Беда сплотила людей, которые благодаря своему опыту, знаниям, профессионализму сумели определить, куда направился в лесу ребенок. Это уникальный случай, который помог нам понять логику ребенка, оказавшегося в опасной ситуации»,- отметил Сергей Капустин.

Благодарность губернатора Краснодарского края за самоотверженность, проявленную в ходе операции по спасению ребенка, министр вручил главе Горячего Ключа Ивану Федоровскому, спасателю Олегу Киктенко и представителю военного лесничества Федору Махову. Почетные грамоты администрации края получили Виктор Чураев, Денис Ждамаров и Максим Малеванный.

Министр также заметил, что спасатели Горячего Ключа достаточно часто принимают участие в подобных операциях. Курорт привлекает диких туристов и грибников, которые зачастую без средств связи уходят в лес. Так, в октябре 2016 года спасатели и добровольцы почти неделю искали пожилого краснодарца. Отыскали его лишь на 7 сутки. В ноябре 2017 под Горячим Ключом более суток искали пожилого мужчину и 7-летнего мальчика. На второй день поисков горе-грибники сумели выйти на связь с родными и были найдены.