Услуги холодного водоснабжения ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за 2017 год необходимо оплатить в полном объёме

В настоящее время некоторые жители Таманского полуострова получили квитанции по оплате за воду, где указаны долги перед ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Хотелось бы разъяснить данную ситуацию.

Напомним, с 1 июля 2017 года на территории отдельных сельских поселений Темрюкского района взамен ООО «Югводоканал», с которым краевые власти расторгли концессионное соглашение, услуги водоснабжения предоставляет новое предприятие - ГУП КК «Кубаньводкомплекс». И хотя информация о смене эксплуатирующей организации была размещена в средствах массовой информации, а именно в районной газете «Наш район. Новости Темрюкского района» (№25 от 3-9 июля 2017 года), на официальных сайтах муниципального образования Темрюкский район, краевой газеты «Кубань Сегодня», краевой газеты «Деловая газета. Юг», газеты Темрюкского района «Таманский Вестник», на общероссийском информационно-аналитическом портале «ЖКХ Контроль», на сайтах информационных агентств «INFOLine» и «РБК - Кубань», а также в социальных сетях некоторые жители продолжали осуществлять платежи на расчетный счет ООО «Югводоканал». В результате чего у них возникли долги за потребленную воду.

В случае если абонентом ГУП КК «Кубаньводкомплекс» платежи за оказанные услуги холодного водоснабжения в период с 01 июля 2017 года были произведены на расчетный счет ООО «Югводоканал», то абоненту надлежит обращаться за возвратом денежных средств в ООО «Югводоканал» по адресу: 353380, г. Крымск, ул. Торговая, 2, этаж № 2, каб. № 60.

Администрация Государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»