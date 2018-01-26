Экс-вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко освобожден из-под домашнего ареста

В Краснодаре следствие изменило меру пресечения Юрию Гриценко, бывшему заместителю главы Краснодарского края — домашний арест отменен, у обвиняемого взята подписка о невыезде.
Экс-вице-губернатора обвиняют в превышении должностных полномочий в уголовном деле о распоряжении средствами ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», а также в незаконном получении земельного участка в пригороде Краснодара. Свою вину Юрий Гриценко не признает.
Экс-вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко освобожден из-под домашнего арестаПятница, 26 января 2018 09:10
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В Краснодаре следствие изменило меру пресечения Юрию Гриценко, бывшему заместителю главы Краснодарского края — домашний арест отменен, у обвиняемого взята подписка о невыезде.
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