Экс-вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко освобожден из-под домашнего ареста

В Краснодаре следствие изменило меру пресечения Юрию Гриценко, бывшему заместителю главы Краснодарского края — домашний арест отменен, у обвиняемого взята подписка о невыезде.

Экс-вице-губернатора обвиняют в превышении должностных полномочий в уголовном деле о распоряжении средствами ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», а также в незаконном получении земельного участка в пригороде Краснодара. Свою вину Юрий Гриценко не признает.