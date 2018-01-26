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На Кубани похолодание до -6

Пятница, 26 января 2018 09:13
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Ближайшие сутки будут холодными и бесснежными, на дорогах образуется гололедица, которая угрожает безопасности водителей по всему краю.
Днем столбики термометров покажут около -3 °С, ночью температура опустится еще ниже.

Усилится северо-восточный ветер, особенно на Черноморском побережье. Там порывы могут достигать 25 м/с.

Следует быть внимательными тем, кто планирует путешествие в Крым: Керченская переправа с 26 января будет работать по фактической погоде, если выходить в море станет опасно, суда могут встать на прикол.

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