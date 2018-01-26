На Кубани военные получили новейшие образцы техники для инженерной разведки

Военным поступили десять комплектов защитных костюмов «Сокол», три комплекта селективных миноискателей ИМПС-2 и два искателя неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Защитный костюм «Сокол» предназначен для проведения работ по разминированию. Бронированные элементы костюма могут защитить сапера от мелких осколков. Шлем, оснащенный защитным забралом, выдерживает попадание патрона в 9 мм с расстояния 25 м. Масса костюма — 8,5 кг.



Искатель «Коршун» обнаруживает взрывные устройства, находящиеся за стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Дальность обнаружения управляемых мин и самодельных взрывных устройств достигает 30 м.



Миноискатель ИМПС-2 позволяет находить взрывчатые вещества, находящихся в грунте или снегу на глубине до 0,5 м, за преградами из немагнитных материалов и в береговой линии водоемов на глубине до 1,5 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.