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ЦБ выступил против обмена криптовалют на рубли

Пятница, 26 января 2018 09:21
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Банк России выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.
Вместе с тем в ЦБ считают допустимым только обмен токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов).

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