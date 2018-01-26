В кубанской столице представляют продукцию учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю

Продукция учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю представлена на муниципальной специализированной розничной выставке- ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства «Краснодарский сувенир».

В связи со специализацией выставки, учреждения уголовно-исполнительной системы региона в основном демонстрируют образцы выпускаемой ими сувенирной продукции. У посетителей неизменным повышенным спросом пользуются нарды, шкатулки, четки, деревянные фоторамки, резные иконы и другие изделия широкого потребления, изготавливаемые в исправительных учреждениях.

Участие в выставочных мероприятиях помогает учреждениям УИС края, производящим собственную продукцию, глубже изучить существующий рынок сбыта, прорекламировать себя, найти новых деловых партнеров.

Стоить отметить, что выставочная площадь исправительным учреждениям предоставляется на безвозмездной основе, в рамках подписанного ранее соглашения между УФСИН и администрацией Краснодара.