Первый в 2018-м году приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель главного судебного пристава Краснодарского края М.Ю. Ныренкова провела первый в наступившем году личный прием граждан в приёмной Президента Российской Федерации.

С вопросами к заместителю руководителя Управления обратились 5 человек: 4 жителя г. Краснодара и 1 жительница г. Анапы. Затронутый круг проблем вполне типичен для Службы судебных приставов. В четырех обращениях содержались вопросы взыскания денежных средств. Пятое – от гостьи из города-курорта Анапы – касалось хода исполнительного производства неимущественного характера.



Обратившиеся получили подробные разъяснения. В рамках озвученных вопросов был дан ряд поручений, исполнительные производства поставлены на личный контроль заместителем М.Ю. Ныренковой, которая на период нахождения руководителя Управления А.В. Кумирова в рабочей командировке является и.о. главного судебного пристава Краснодарского края и обладает всей полнотой полномочий.



Следует отметить, что личные приёмы граждан осуществляется руководством УФССП России по Краснодарскому краю на регулярной основе. Целью данных мероприятий является оказание непосредственной помощи заявителям, а также осуществление оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей.



Приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации в соответствии с заранее утвержденным графиком проводит лично руководитель Управления. Графики и порядок приёма граждан и представителей организаций размещены на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Обращения».