Под Новороссийском рыбак пытался дать взятку пограничнику

Инцидент произошел в районе населенного пункта Южная Озереевка. Инспектор Черноморской государственной зональной инспекции осуществлял плановое контрольно-проверочное мероприятие одного из причалов. При проверке местной рыбопромысловой бригады, принадлежащей одному из индивидуальных предпринимателей района, сотрудник краевого пограничного управления выявил неучтенный улов – около 15 килограммов саргана. В ходе составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.17 КоАП РФ, правоохранитель получил от бригадира коррупционное предложение. Последний рассчитывал, что за денежное вознаграждение пограничник закроет глаза на преступный факт. Однако этого не произошло.

Правоохранитель пояснил рыбаку, что дача взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, является уголовным преступлением, предусмотренным ст. 291 УК РФ, и в отдельных случаях наказывается лишением свободы.

Таким образом, на этот раз несостоявшийся взяткодатель понял, что отделался легким испугом. Однако штраф за совершенное административное правонарушение ему все-таки пришлось оплатить.