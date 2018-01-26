Рыболовам-любителям ограничили суточную норму добычи водных биоресурсов

В законную силу вступили изменения в Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

С этого года общий вес основных промысловых видов биоресурсов, выловленных за сутки, не должен превышать пять килограммов. Однако, если рыбак поймает особь, вес которой превышает установленный лимит, то это также будет являться суточной нормой добычи. Данное правило не распространяется на вылов запрещенных видов, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. В случае их добычи, вне зависимости от состояния особи, ее необходимо выпустить в естественную среду обитания.

Напоминаем, что любительская рыбалка в Черном и Азовском морях осуществляется с учетом периодов запрета для добычи определенных видов водных биологических ресурсов. При этом, с 1 марта по 31 мая в азовских лиманах Краснодарского края и с 1 февраля по 1 мая в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах, запрет действует на промысел всех видов биоресурсов.

Также определены запретные районы для любительской добычи водных биоресурсов. Любая рыбалка запрещена на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от гирла всех лиманов Азовского моря и менее 300 метров вглубь моря. Запрет распространяется на часть акватории Ахтарского, Бейсугского и Ахтанизовского лиманов. Кроме этого, ограничения действуют

в реках Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу, их притоках на расстоянии менее одного километра по обе стороны от их устьев, а также перед устьями промысловых рек и по обе стороны от них на расстоянии менее 500 метров.

Для любительского и спортивного рыболовства допустимо использование удочек и спиннингов, общим количеством крючьев до 10 штук, приспособлений типа «паук» размером не более одного метра и размером ячеи не более 10 мм, специальных пистолетов и ружей для подводной охоты, раколовок (до 5 штук на одного гражданина) разрешенных параметров, подъемных сачков на креветок, мидий и рапана не более 70 см в диаметре.

Нарушения существующих правил могут повлечь за собой санкции как административного, так и уголовного характера.

Приказ Минсельхоза РФ от 01.08.2013 г. (с изменениями от 29.11.2017 года) «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рабохозяйственного бассейна» находится в открытом доступе в сети интернет.