Станция водоочистки «Ейского группового водопровода» в документальном фильме

Съемочная группа краевого телеканала «Кубань-24» побывала на участке головных сооружений – станции водоочистки ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», расположенный в поселке Октябрьский Ленинградского района. Начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» Алексей Галась рассказал корреспондентам о работе предприятия и обо всех тонкостях процесса подготовки питьевой воды.

Напомним, «Ейский групповой водопровод» по магистральному водопроводу поставляет питьевую воду в Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский, Крыловской районы Краснодарского края и Азовский район Ростовской области. Источником водоснабжения является месторождение пресных подземных вод киммерийского водоносного горизонта в Ленинградском районе. Вода добывается из артезианских скважин глубиной от 220 до 250 метров. Из скважин сырая вода по водоводам подается на станцию очистки воды, где она очищается от сероводорода, избавляется от повышенной цветности и мутности, а затем очищается на песчано-гравийных фильтрах.

Съемочная группа прошла по всей производственной цепочке, начиная от артезианской скважины и заканчивая лабораторией участка головных сооружений, специалисты которой контролируют качество очищенной от сероводорода и других примесей воды.

Этот материал был отснят для документального фильма о водохозяйственном комплексе Кубани, который будет показан по этому телеканалу. В фильм войдут сюжеты и о других предприятиях Краснодарского края, ведущих добычу и поставку воды потребителям.