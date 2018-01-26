ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов»

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в Москве и представлены в экспозициях региональных музеев, а также получат призы. Объявленный конкурс и созданные по его итогам плакаты призваны повысить гражданскую активность жителей страны к предстоящим президентским выборам. Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Виктор Захарченко, который также является сопредседателем предвыборного штаба Путина в Краснодарском крае, считает, что главное, что должны показать авторы плакатов, - насколько сейчас важно для каждого кубанца принять участие в выборах. Поэтому участники конкурса должны призывать с плакатов граждан быть активными, ответственными и неравнодушными. Ведь, от решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее: - «В нашей стране плакаты были всегда очень популярны. Один из лучших примеров - советские плакаты, некоторые из них до сих пор не утратили актуальности и эмоциональной силы. Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, заключенными в ярких символах».

Организаторы конкурса рассчитывают, что по его итогам появятся новые шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать избирателей на участки. Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента России, назначенных на 18 марта 2018 года.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только будут использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и размещены на выставке в Музее современной истории России в г. Москва 12 марта, а также выставлены в экспозициях региональных музеев (если возможно). Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта.