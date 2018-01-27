Сотрудники следственного управления провели прием граждан в станице Ладожской

Руководитель отдела процессуального контроля Геннадий Хорольский и и.о.руководителя следственного отдела по Усть-Лабинскому району следственного управления СКР по региону Алексей Воробьев встретились с жителями станицы Ладожской и обсудили сложившуюся ситуацию после произошедшего 31 декабря 2017 года убийства трех человек.

В мероприятии также приняли участие начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями администрации края Сергей Мозговой, глава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского Татьяна Марчук и жители станицы Ладожской.

Данная встреча была инициирована со стороны руководства следственного управления СК России по региону и администрации Краснодарского края в связи с участившимися публикациями негативного характера о якобы укрытии преступлений на территории Усть-Лабинского района.

В ходе приема жители задали интересующие их вопросы и получили ответы на каждый их них. Вопросы, волнующие жителей, касались неудовлетворительной работы сотрудников полиции, в том числе в части проведения профилактической работы с несовершеннолетними и населением, пресечению продажи алкогольных напитков, бездействия сотрудников отдела по вопросам миграции. Кроме того, граждане высказали обеспокоенность по вопросам безопасности детей по пути в школу и обратно со стороны лиц, приезжих и проживающих в станице.

Таким образом, встреча должностных лиц с населением показала несостоятельность и преждевременность опубликованных в открытых источниках сведений, что затрудняет, а иногда и противодействует работе правоохранительных органов и органов исполнительной власти.

Руководитель следственного управления Вадим Бугаенко в связи с полученными обращениями поручил подготовить письмо в адрес начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю с предложением принять действенные меры, связанные с активизацией работы подчиненных сотрудников и устранения имеющихся недостатков в работе.