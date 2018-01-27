Спасатели спешат на помощь

Как сделать отдых горнолыжников безопасным, в Сочи уже неделю обсуждают на разных языках. На крупнейшем горном курорте олимпийской столицы «Роза Хутор» собрались спасатели и лыжные патрули из 16 стран мира. Почти 100 специалистов из США, Канады, Австралии, Франции, Южной Кореи, Швейцарии, Италии, Румынии, Грузии, Аргентины, Чили, Китая и других государств стали участниками Конгресса Международной Федерации лыжных патрулей (FIPS). Важное мероприятие, которое было впервые организовано 42 года назад, наша страна принимает впервые. Выбор местом проведения сочинского курорта «Роза Хутор» неслучаен - спасательная служба комплекса единственная в России является действительным членом Международной Федерации лыжных патрулей.

- Уже более 40 лет мы собираемся каждые два года, чтобы обменяться опытом, обсудить новые техники, механизмы и технологии спасения людей в горах. Меняются законодательные акты, не стоит на месте прогресс в области оборудования, которым мы пользуемся, плюс неоценимая практика. На конгрессе мы пытаемся объединить эти составляющие, чтобы в итоге получить лучший результат во время проведения экстренных мероприятий в горах. Особенности работы горных патрулей и спасателей есть в каждой стране. Многие делегаты были удивлены, когда увидели, на каком высоком уровне организована служба спасения на курорте «Роза Хутор» в Сочи, - поделился впечатлениями президент Международной Федерации лыжных патрулей Жан-Луи Тюайон.

Одна из основных опасностей горного отдыха – лавины. Спасателей из разных стран мира заинтересовал опыт сочинских курортов: близость Черного моря обеспечивает обильный снежный покров. В отличие от зарубежных комплексов, которые используют метеосводки центральных агентств, таких как Росгидромет в нашей стране, на курорте «Роза Хутор» создана собственная метеослужба. Данные с десятка метеостанций постоянно поступают специалистам-лавинщикам.

- Каждый день мы мониторим ситуацию, информация об осадках, ветре и других явлениях поступает благодаря специальным датчикам метеостанций. Как только понимаем, что в каком-то месте накопилась критическая масса снега, устраиваем принудительный спуск лавины. На курорте установлено более 60 специальных «пушек», в которых происходит взрыв за счет смеси кислорода и пропана. Благодаря этому мы полностью контролируем сход лавины и обеспечиваем безопасность туристов, - поделился опытом заместитель руководителя противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Александр Бойко.

Все теоретические знания участники международного конгресса оттачивают на практике: поиск пострадавшего под толщей снега, реанимация, эвакуация пассажиров остановившейся канатной дороги. Главное в работе лыжного патруля – обеспечить быструю транспортировку человека в медицинское учреждение.

- В год на швейцарских курортах мы оказываем помощь порядка восьми тысяч горнолыжников и сноубордистов. Чтобы сделать транспортировку в больницу быстрой, часто используем вертолет, - поясняет спасатель из Швейцарии Марк Зейглер.

Не смотря на различия технологий спасения, патрульные из разных стран мира согласны в одном. Большинство несчастных случаев происходит от беспечности и неосторожности любителей горных лыж и сноуборда, которые просто игнорируют защитные заграждения или установленные предупреждающие знаки. Участники Конгресса Международной Федерации лыжных патрулей на курорте «Роза Хутор» в Сочи лишний раз просят экстремалов, решивших свернуть с оборудованной трассы, задуматься - стоит ли развлечение их жизни и здоровья.

Ирина СИЗОВА