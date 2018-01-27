В Краснодарском крае стартует бесплатная программа для предпринимателей от Google и Сбербанка

26 января 2018 года — Сбербанк и Google при поддержке Администрации Краснодарского края объявили о запуске «Бизнес класса», бесплатной программы для предпринимателей. Проект направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в программе смогут все жители Краснодарского края, которые стремятся вывести существующий бизнес на новый уровень или только планируют открыть свое дело. Регистрация доступна на сайте www.business-class.pro.



«Малый и средний бизнес — сейчас локомотив экономики Краснодарского края. Его доля составляет 33% в ВРП Кубани, а к 2030 году мы планируем довести этот показатель до 50%. Думаю, что “Бизнес класс” поможет нам в этом. Принципиально важно, что программа от Google и Сбербанка носит прикладной характер. Если мы дадим возможность предпринимателям учиться, то мы дадим им уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Этот проект для нас, я уверен, будет совместным. Мы всячески его поддержим», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Каждый зарегистрировавшийся участник уже сейчас может приступить к занятиям, которые продлятся 5 месяцев. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, тестовых заданий, вебинаров и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество и встречи с опытными экспертами. Интенсивный курс «Бизнес класса» состоит из восьми онлайн-модулей и четырех очных мастер-классов, которые смогут посетить самые активные участники из Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Республики Адыгея. Очные мастер-классы пройдут в Ростове-на-Дону и Краснодаре.



«На предпринимателях держится экономика любого региона. Мы заинтересованы в том, чтобы в стране росло количество представителей малого бизнеса с профессиональным подходом к развитию собственного дела, — отметил Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка. — В "Бизнес классе" получают навыки более 135 тысяч человек из разных регионов России. 85% выпускников рекомендуют ее своим коллегам. 30% наших предпринимателей после завершения программы расширили бизнес и создали новые рабочие места. 20% составил средний рост их бизнес-показателей. Это отличные результаты, и я рад, что теперь программой смогут воспользоваться и в Краснодаре».



Участникам предлагаются на выбор два направления обучения: «Я хочу развивать существующий бизнес» и «Я хочу начать собственный бизнес». Первая группа займется анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием предпринимательских навыков, оптимизацией бизнеса и стратегией его продвижения. Вторая пройдет программу, направленную на создание бизнес-плана, регистрацию и развитие своего дела с нуля. Все материалы курса подготовлены ведущими российскими бизнес-экспертами, среди которых Максим Поташев и Константин Холстинин.



«Сегодня у программы “Бизнес класс” 36 тысяч выпускников. Более половины опрошенных отметили значимые изменения в бизнесе, напрямую связанные с полученными в ходе курса навыками. В свою очередь, 18% участников открыли собственное дело в течение 3-4 месяцев после завершения проекта, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. — Мы заинтересованы в том, чтобы программа охватила как можно большее количество представителей микро- и малого бизнеса Краснодарского края, и хотели бы выразить отдельную благодарность Администрации региона за активное участие в реализации проекта».



По завершении программы опытные предприниматели познакомятся с новейшими методиками и инструментами для развития бизнеса в современных реалиях, а начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела.



«Наша цель — помочь предпринимателям профессионально развиваться и научить их конвертировать свои навыки в эффективные бизнес-модели. Как крупнейший банк страны мы готовы делиться самым главным ресурсом — знаниями и практическими кейсами в сфере их коммерческой деятельности. Банк обладает экспертизой проектов во всех отраслях экономики, что позволяет давать четкие инструкции по хеджированию рисков», — сообщил председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.



Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий участие в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.



«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 30 регионах России. К концу 2018 года планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где «Бизнес класс» уже запущен. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.