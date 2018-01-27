В МИД заявили, что оставляют за собой право ответить на новые санкции США

Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ.

Департамент информации и печати МИД России



В ведомстве также отметили, что в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что Россию можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов.



В пятницу США ввели новые санкции из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ.