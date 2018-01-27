На Кубани позвонить в полицию теперь можно по номеру 102

Теперь в Краснодарском крае полицию можно вызвать с мобильного телефона по короткому номеру 102.
— Звонок можно сделать даже в том случае, если ваша сим-карта заблокирована или ее нет совсем, — пояснили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские Кубани круглосуточно принимают заявления граждан. Звонок осуществляется абсолютно бесплатно.
Кроме того, в крае работает телефон доверия 8 (861) 224-58-48, по которому также можно обратиться в полицию.
На Кубани позвонить в полицию теперь можно по номеру 102Суббота, 27 января 2018 08:47
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Теперь в Краснодарском крае полицию можно вызвать с мобильного телефона по короткому номеру 102.
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