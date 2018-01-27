На Кубани позвонить в полицию теперь можно по номеру 102

Теперь в Краснодарском крае полицию можно вызвать с мобильного телефона по короткому номеру 102.

— Звонок можно сделать даже в том случае, если ваша сим-карта заблокирована или ее нет совсем, — пояснили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Полицейские Кубани круглосуточно принимают заявления граждан. Звонок осуществляется абсолютно бесплатно.



Кроме того, в крае работает телефон доверия 8 (861) 224-58-48, по которому также можно обратиться в полицию.