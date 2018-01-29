Роботы играют в... теннис

В минувшие выходные дни на Станции юных техников города Сочи прошел региональный фестиваль "Робофест". На него приехало более 260 юных конструкторов роботов из южных городов России. Наиболее подготовленные команды прислали Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Славянск-на-Кубани, Тимашевск и Туапсе. Участвовали в конкурсе и школьники из Республики Абхазия.

По условиям соревнований созданные ребятами роботы должны были автоматически выполнить ряд заданий - проехать по точному маршруту на игровом столе, перевезти кубик с одного поля на другое, наконец, обнаружить и точным ударом сбить маленький теннисный шарик. Кроме того, будущим Кулибиным предстояло ответить на вопросы технической викторины и собрать небольшую действующую модель автомобиля или катера.

- Конструированием роботов занимаюсь более трех лет, мне такое занятие очень нравится. Уже сейчас это увлечение помогает в школе, на уроках физики и математики. В будущем хочу стать конструктором, учиться собираюсь на одном из технических факультетов МГУ, - рассказал воспитанник туапсинского клуба "Сквош" Кирилл Стасов.

- Сейчас учусь в Краснодарском президентском училище и мечтаю стать офицером. Ну а какой современный офицер сможет обойтись без прочных технических знаний? Поэтому дополнительно начал заниматься в кружке робототехники, и много нового здесь узнал, - поделился своими мыслями кадет Кирилл Боровой из Краснодара.

Во время регионального фестиваля "Робофест" в Сочи активно работали воспитанники объединения "Радиосвязь" Станции юных техников. О состязаниях юных конструкторов они сообщали радиолюбителям всей планеты, сумев установить устойчивую радиосвязь с радиостанциями 43 городов мира. И главная мысль всех репортажей была такой - все больше юных россиян начинают серьезно заниматься техникой. Это значит, что богатые традиции отечественной инженерной школы в будущем будут только укрепляться!

Ирина СИЗОВА