В Сочи прибывают участники Конгресса национального диалога Сирии. Прямо в аэропорту их встречает огромная надпись на нескольких языках: «Мир народу Сирии». В олимпийскую столицу приглашены 1600 делегатов, представляющие все слои сирийского общества. Арабы, курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы, участники от всех влиятельных политических движений, которые действуют в самой стране и за ее пределами, представители сирийских властей и те, кто совсем недавно находился по другую сторону линии фронта с оружием в руках. Делегацию Турции возглавит замглавы МИД, Ирана — помощник главы МИД Хоссейн Джабер Ансари, российскую — спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В работе конгресса примет участие и глава МИД России Сергей Лавров. В качестве наблюдателей на конгресс приглашены постоянные члены Совбеза, а также Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания и Казахстан. Свое участие в мероприятии уже подтвердил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который выразил надежду на позитивное движение.

Основная цель масштабного форума – оживить процесс политического урегулирования конфликта в Сирии. Уникальная площадка была создана по инициативе России при поддержке Ирана и Турции – стран-гарантов, которые контролируют режим прекращения огня в Арабской республике. Возрождать государство, расколотое гражданской войной необходимо с «фундамента» - конституции. Ключевым вопросом конгресса в Сочи станет формирование конституционной комиссии с участием делегации официального Дамаска и оппозиции. Создание важного документа обсуждается уже долгое время, на российском курорте дело должно, наконец, сдвинуться с мертвой точки. Продлится Конгресс сирийского нацдиалога до 30 января.

Ирина СИЗОВА