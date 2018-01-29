Вопросы наставничества от психолога

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошли занятия по служебной подготовке для работников аппарата.

Семинар для коллег провела помощник руководителя Управления – психолог Ольга Патракова.

Ключевой темой занятия стал актуальный для всех без исключения государственных служащих вопрос наставничества. Каждый работник Управления свои первые шаги на ниве государственной гражданской службы провёл под руководством наставника. Многие впоследствии сами примерили эту роль на себя.

Психолог Управления особо отметила, что наставничество является бесспорным фактором, сплачивающим коллектив и повышающим ответственность. Причем этот инструмент работает сразу на обе стороны. Пример старших товарищей является превосходным стимулом для начинающих работников. В свою очередь, наставник более ответственно подходит к своей работе, видя, что на него равняются молодые специалисты. Лекция вызвала всеобщий интерес коллектива Управления.

В соответствии с планом служебной подготовки на 2018 год, утверждённым руководителем Управления, занятия проводятся ежемесячно на протяжении всего года и охватывают самые разные направления работников Службы судебных приставов.