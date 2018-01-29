Таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом

Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, информацию о дорогих покупках таможенники получают через систему Tax Free и от зарубежных правоохранителей. Оба канала информации заработали в ноябре-декабре 2017 года. По словам источника газеты, с декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.



Отмечается, что без пошлины в Россию можно ввезти вещи общей стоимостью до €10 тыс. Если общая стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину 30%. При нарушении этого правила может грозить штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.