〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти

Понедельник, 29 января 2018 09:09
Оцените материал
(1 Голосовать)

Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время всё ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти.
В Минприроды решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны.

Там будут тестировать новые методы добычи, говорится в поправках, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты.

Согласно задумке ведомства, тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтекомпаний, также получить полигон можно будет на конкурсной основе.

Прочитано 134 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.