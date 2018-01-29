Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти

Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время всё ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти.
В Минприроды решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны.
Там будут тестировать новые методы добычи, говорится в поправках, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты.
Согласно задумке ведомства, тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтекомпаний, также получить полигон можно будет на конкурсной основе.
Российские власти поддержат добычу сланцевой нефтиПонедельник, 29 января 2018 09:09
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Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время всё ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти.