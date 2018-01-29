Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о появлении в Турции комаров-переносчиков лихорадки Зика.

«По данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы», — говорится на сайте ведомства.