Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в Турции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о появлении в Турции комаров-переносчиков лихорадки Зика.
«По данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы», — говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупредил о переносчиках лихорадки Зика в ТурцииПонедельник, 29 января 2018 09:10
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о появлении в Турции комаров-переносчиков лихорадки Зика.
Ключевые слова