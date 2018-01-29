В Краснодаре снесена шашлычная «на рельсах»

В Прикубанском округе г. Краснодара снесена самовольно возведенная постройка.

Местом действия стало Западное трамвайное депо краевого центра, в 50 метрах от которого предприимчивый гражданин возвел шашлычную. Заведение успешно вело работу не один год и, надо сказать, пользовалось большой популярностью среди населения. Посетителей не смущал даже тот факт, что буквально в паре метров от них, за не слишком прочной стеной из металлопрофиля каждые несколько минут следовали трамваи.

Как выяснилось в ходе разбирательства, инициированного администрацией г. Краснодара, постройка была установлена на принадлежащем городу участке без соответствующей документации.

Суд признал строение самовольно возведенным и вынес решение о его сносе. Исполнительный лист был подан в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Владимир Сарапкин предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». В конечном итоге профессионализм представителя Закона сделал своё дело.

Демонтаж шашлычной проводился под контролем судебных приставов и представителей администрации города. Основную часть работы осуществили специалисты муниципального казенного учреждения «Служба спасения». К разбору металлоконструкций в итоге подключились и представители должника, видимо, смирившиеся с неизбежностью сноса.

Примечательно, что пока шел демонтаж навеса, заведение продолжало функционировать. В самой непосредственной близости от работающей циркулярной пилы на мангале готовилась очередная партия шашлыка, а в киоске шла бойкая торговля пирожками, лепешками и чебуреками.

За сносом с неподдельным интересом наблюдали продавцы и посетители небольшого рынка, расположенного по соседству. Демонтаж самостроя закончился лишь к вечеру. В настоящий момент решение суда исполнено в полном объеме.