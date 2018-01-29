ОНФ предлагает защитить от вандалов благоустроенные по федеральной программе объекты видеонаблюдением

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обеспокоены участившимися в последнее время актами вандализма в недавно благоустроенных по федеральной программе «Комфортная городская среда» парках и скверах и призывают органы власти и правопорядка вместе с местными жителями обеспечить защиту городских объектов. По одному из таких случаев – разрушению детской площадки на бульваре Дальний в Краснодаре, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко уже обратилась к начальнику ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимиру Виневскому с просьбой организовать патрулирование (особенно ночное) парков всех общественных пространств Кубани, благоустроенных в 2017 г. Аналогичные факты вандализма произошли в Брянске и Астрахани. Для обеспечения сохранности объектов эксперты ОНФ предлагают включать в смету благоустройства систему видеонаблюдения.

Реконструкция бульвара Дальний в Краснодаре стала по-настоящему народным проектом. Местные жители добивались этого не один год. Только благодаря федеральной программе благоустройства «Комфортная городская среда», инициированной президентом Владимиром Путиным и вмешательству члена Центрального штаба Народного фронта, депутата Госдумы Натальи Костенко они все-таки получили этот долгожданный подарок. Бульвар всего за один год превратился из стихийной автостоянки в прекрасное место для семейного отдыха. Его новый облик краснодарцы впервые смогли оценить в конце декабря прошлого года, после официального открытия реконструированного объекта. Администрация города предусмотрела в проекте все пожелания жителей соседних домов, среди которых много пожилых людей и семей с маленькими детьми. Был учтен и тот факт, что в этом микрорайоне находятся пять школ – на бульваре обустроили открытый класс, где педагоги при хорошей погоде могли бы проводить уроки на свежем воздухе. Такое предложение в свое время поступило от студентов архитектурного факультета Кубанского государственного аграрного университета.

Однако радость была недолгой – на минувшей неделе неизвестные сломали «школьную» доску на территории детской площадки, которую юные краснодарцы уже успели украсить своими рисунками.

«Очень жаль, что не все горожане оказались готовы к позитивным переменам. Уверена, правоохранители скоро найдут виновных, да и «школьная» доска будет восстановлена. Но, в любом случае, органы власти и жители близлежащих домов должны сделать из этой ситуации соответствующие выводы, - считает Наталья Костенко. - Если они не хотят, чтобы бульвар Дальний и другие общественные пространства в короткие сроки снова стали стихийными автостоянками и заброшенными участками, какими они были всего год назад, нужно хотя бы на первое время организовать за ними присмотр. Основная нагрузка здесь ложится, конечно, на правоохранительные органы. Поэтому я и обратилась с просьбой к начальнику ГУ МВД по Краснодарскому краю».

Сами жители города тоже не должны оставаться равнодушными в подобных историях и закрывать глаза на происходящее в общественных пространствах. О каждом акте вандализма нужно оповещать правоохранительные органы, призвала эксперт ОНФ.

«Граждане не должны проходить мимо таких происшествий и оставаться равнодушными к преступным действиям вандалов. О случившемся необходимо оперативно сообщать в полицию. Президент Владимир Путин не случайно предложил учитывать мнения жителей при благоустройстве населенных пунктов. Ведь цель программы состоит не в том, чтобы потратить деньги налогоплательщиков. Главное – сделать окружающие нас пространства лучше. Тогда и вандалов, возможно, станет меньше», - подчеркнула Наталья Костенко.

Стоит отметить, что просьба организовать присмотр за объектами, благоустроенными по федеральной программе-2017 «Комфортная городская среда» во всех населенных пунктах Кубани, была направлена не только в МВД, но и в администрацию Краснодарского края.

«Эти и другие подобные случаи показывают – то, что мы строим и во что вкладываем бюджетные деньги, нужно беречь и охранять, - подчеркнула координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. – Иначе какой смысл в благоустройстве, если через короткий срок всё будет разрушено? В бюджетах также нужно предусматривать средства на содержание благоустроенных объектов, их защиту и сохранение в надлежащем виде В деле защиты городских объектов не обойтись без взаимодействия с сотрудниками полиции, организации патрулей и дежурств. Большую помощь окажет установка камер видеонаблюдения. Необходимо также проводить встречи, разъяснительную работу среди населения. Люди должны помнить, как важно бережно относиться к городским общественным объектам и не оставаться равнодушными к актам вандализма, сообщая о них в полицию».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ