Наталья Костенко обратилась в Генпрокуратуру и в Центральный банк с просьбой проверить несколько финансовых организаций в связи с жалобами кубанцев, лишившихся единственного жилья.

На Кубани вскрылась новая финансовая схема по «добровольному» отъему у граждан недвижимого имущества. Как сообщили жители Лабинского района на приеме депутату Госдумы РФ, члену Центрального штаба ОНФ Наталье Костенко, они и еще несколько десятков кубанских семей оказались без денег и имущества после обращения за кредитом в ООО «Кэш/Дом» и банк «Первомайский». В связи с полученными жалобами депутат обратилась в Центральный банк и Генпрокуратуру России с просьбой дать правовую оценку сделок, состоявшихся между гражданами и указанными финансовыми структурами.

На специализированный прием по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, который состоялся в г. Лабинске, местные жители принесли депутату Госдумы РФ Наталье Костенко целый список пострадавших граждан, в котором указаны более 30 жителей городов Абинска, Армавира, Белореченска, Геленджика, Краснодара, Крымска, Новороссийска, Лабинска, Сочи, а также Сальска (Ростовской области), Твери и Москвы.

Все они, как и обратившиеся к депутату лабинчане, лишились жилья при попытке получить кредит в ООО «Кэш/Дом» (не состоит в реестре Банка России в качестве микрофинансовой компании). Со слов пострадавших, которые предстоит проверить правоохранительным органам и Центробанку, чаще всего граждане, которым требовались кредитные средства на личные нужды, изначально обращались за кредитом в банк «Первомайский». В банке они получали отказ и, по словам пострадавших, рекомендацию от его сотрудников обратиться за предоставлением денежных средств в ООО «Кэш/Дом». В ряде случаев, например, в г. Краснодаре (ул. Красная, д.138) или в г. Крымске (г.Крымск ул.Ленина, д.180) офис ООО «Кэш/Дом», оказывался в одном и том же здании с банком «Первомайский».

В результате взаимодействия пострадавших с ООО «Кэш/Дом» заключался, по словам заявителей, не договор займа под залог жилья, а договор - купли продажи жилья, что было ими осознано позднее после совершения таких сделок. Как стало известно из предоставленных гражданами документов, банк «Первомайский» тоже принимал участие в сделках, выдавая ипотечный кредит ООО «Кэш/Дом» на покупку жилья пострадавших граждан.

Следует отметить, что заявители таким образом продавали свое жилье по ценам существенно ниже рыночных. Так, к примеру, квартира одного из пострадавших, расположенная в центре г. Краснодара, кадастровая стоимость которой составляет более 2,3 млн. рублей была продана ООО «Кэш/дом» всего лишь за 650 000 рублей.

После заключения договора купли-продажи собственного жилья граждане сразу же заключали с ООО «Кэш/Дом» - как с новым владельцем

их собственности - договор найма этой недвижимости и продолжали проживать в ней уже на правах аренды. Но при малейшей просрочке выплат ООО «Кэш/Дом» расторгала договор найма и принудительно выселяла заявителей и членов их семей.

Как уверяют пострадавшие, в момент заключения договора купли-продажи собственного жилья, они были введены в заблуждение, поскольку сотрудники ООО «Кэш/Дом» сообщили, что для обеспечения займа им необходимо совершить стандартную процедуру и зарегистрировать договор об обременении жилья в органах Росреестра. И поскольку действующее законодательство не запрещает накладывать обременение в органах Россреестра не только по кредитным сделкам, но и иным договорам (заём, аренда и т.д.), граждане не сомневались в законности оформляемой сделки. Однако, вместо обещанной сделки, направленной на обременение жилья в качестве обеспечения договора займа, в итоге граждане продавали собственное жилье ООО «Кэш/дом». Таким образом, граждане, получив деньги от банка «Первомайский» за проданное жилье, полагали, что им выдан обещанный ранее сотрудниками ООО «Кэш/Дом» заём под залог жилья. И что возврат этого займа они осуществляют ежемесячными выплатами (хотя на деле оплачивали свое проживание по договору найма, подписанного с новым собственником их жилья - ООО «Кэш/Дом»).

При этом главный подвох – что они подписали не те договоры (вместо договора займа под залог жилья - договор купли-продажи и договор найма), по словам граждан, они обнаруживали лишь тогда, когда их принудительно выселяли из их жилья.

В настоящий момент ввиду отсутствия прямых доказательств реализации преступного умысла нельзя с уверенностью утверждать о каких-то незаконных действиях сотрудников банка «Первомайский» и ООО «Кэш/Дом». Однако в ходе приема граждан выяснилось, что сделки заключались с нарушениями. Например, среди пострадавших были не только граждане, которые лично участвовали в сделке купли-продажи собственного жилья, но и те, кто этого не делал, так, как минимум в одном из случаев, по мнению эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, подпись гражданина в договоре купли-продажи была подделана.

«К сожалению, люди в силу менталитета и низкого уровня финансово-правовой грамотности часто недостаточно осмотрительны при заключении сделок. Как бы то ни было, жалобы есть, в результате возникшей ситуации люди лишились в том числе единственного жилья. И поэтому я считаю, что все изложенные гражданами факты должны получить полную правовую оценку компетентных органов. С этой целью мною были направлены соответствующие запросы с информацией обо всех пострадавших в Генеральную прокуратуру, так как в списке пострадавших - жители не только Кубани, и Центральный Банк с просьбой провести комплексную проверку правовой и финансовой составляющей указанных сделок. В случае установления фактов нарушений должны быть приняты исчерпывающие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством», - заявила Наталья Костенко.