Сотрудники отдела специального назначения «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в открытии месячника военно-патриотической работы

В торжественном мероприятии приняли участие руководство и сотрудники спецназа «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю, ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных организаций и казачьих обществ, военнослужащие, жители Карасукского округа краевого центра.

В этом году месячник проходит под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» и посвящён 75-й годовщине освобождения Краснодара и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках месячника сотрудники спецназа проведут для учащихся средних школ, лицеев и гимназий Краснодара торжественные линейки, уроки мужества, встречи с ветеранами, спортивные состязания.

В день открытия бойцы спецподразделения «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю организовали выставку, на которой продемонстрировали образцы оружия и бронетехники, находящиеся на вооружении спецподразделения.

Такие мероприятия руководство спецназа «Акула» УФСИН России по Краснодарскому края проводят в кубанских школах и вузах регулярно для повышения популярности военной службы у подрастающего поколения. Эти акции помогают воспитывать у молодых людей любовь к Родине и родному краю.