75-летие со дня своего освобождения отпраздновал Горячий Ключ в минувшие выходные

28 января 1943-го – дата, которая навсегда останется в сердцах горячеключевцев. В ознаменование юбилейной даты на минувшей неделе в ТО «Перекресток» состоялся яркий концерт с элементами театрализации. Представление прошло с аншлагом. Почетными гостями мероприятия стали ветераны, чьи улыбки и аплодисменты для артистов и организаторов праздника были важнее всего. Они – наши герои, живые свидетели событий тех лет.

Война пришла в Горячий Ключ в августе 1942 года. Немцы рвались к морю и бросили в бой семь дивизий. Двойное превосходство в людях, четырехкратное – в артиллерии и абсолютное – в танках. Силы были неравными, но это не сломило защитников. Высота 349,5 у села Пятигорское, теснина Волчьи ворота, гора Лысая… свой последний приют здесь нашли сотни советских солдат. Тысячи снарядов, десятки бомбежек и ожесточенных атак – они не дрогнули. Умирали, но не сдавали своих позиций.

Благодаря мужеству, героизму и непоколебимой стойкости советских солдат силы фашистов были измотаны, враг не добрался до Черноморского побережья, и первая за долгий период обороны Кавказа наступательная операция «Горы» была проведена в Горячем Ключе. 28 января 1943 года город был освобожден.

«С тех пор минуло две трети века, а наши сердца с не меньшей скорбью отзываются на события тех лет», – прокомментировал событие на своей странице в «Фейсбук» глава Горячего Ключа, – «Дорогие ветераны! Мы будем вечно благодарны Вам за Великий Подвиг, за мирное небо над головой, за восстановление нашего города! Мира и процветания Горячему Ключу и каждому его жителю! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и добра Вашим семьям!»

75 лет со Дня освобождения… пришло время переосмыслить значимость боевых действий на территории курорта. Ради тех, кто сложил головы, освобождая город, для наших ветеранов и будущих поколений руководство муниципалитета будет ходатайствовать о присвоении Горячему Ключу почетного звания Города воинской славы – в поддержку этой идеи на сегодняшний день уже собрано более 25 тысяч подписей.