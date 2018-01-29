Для пребывания в пограничной зоне города-курорта Сочи пропуск строго обязателен!

В преддверии Конгресса национального диалога Сирии, который пройдёт с Сочи 29-30 января, жителям напомнили о правилах пограничного режима.

В Краснодарском крае пограничная зона проходит вдоль российско-абхазской границы и покрывает территорию междуречья Псоу и Мзымты слева от участка автомобильной трассы Джубга - Сочи – граница с Абхазией. В ее границах находится населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района – Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. На приграничной территории располагаются такие природные достопримечательности как Сказочный каньон, Мамонтово ущелье, водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач.

Для посещения перечисленных и других объектов, расположенных в пятикилометровой полосе местности до российско-абхазской границы, необходимо заблаговременно оформить пропуск в пограничную зону. Его отсутствие неизбежно влечет привлечение правонарушителей к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранных граждан, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Граждане могут самостоятельно оформить заявление (ходатайство) о предоставлении государственной услуги, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://gosuslugi.ru.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающее право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8 (861) 219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон: 8 (862) 266 88 57.