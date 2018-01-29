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Международный Аэропорт Сочи готов встретить участников Конгресса национального диалога из Сирии

Понедельник, 29 января 2018 15:51
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Для граждан Сирийской Арабской Республики определен порядок пересечения государственной границы. Участники и гости Конгресса будут въезжать на территорию Российской Федерации по ранее утвержденным спискам без оформления виз. Для прохождения паспортного контроля иностранным гражданам достаточно будет предъявить действительный документ, удостоверяющий личность – заграничный или национальный паспорт гражданина Сирийской Арабской Республики.

Для комфортного прохождения пограничных процедур в отношении прибывающих гостей, в залах прилета и вылета дополнительно оборудованы мобильные стойки паспортного контроля. Это позволит существенно сократить время на оформление каждого авиарейса.

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