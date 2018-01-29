Росгвардия по просьбе ОНФ научит сотрудников ЧОПов общению с журналистами

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов поддержал предложение Центра правовой поддержки журналистов ОНФ в части необходимости разъяснения сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП) правил взаимодействия со СМИ. Причиной обращения руководителя Центра Натальи Костенко в Росгвардию послужили участившиеся случаи нарушения прав журналистов при освещении последними чрезвычайных происшествий и антитеррористических операций.

Один из таких конфликтов произошел в ноябре 2017 года между сотрудниками ЧОПа и съемочной группой телеканала «Кубань 24» на месте эвакуации посетителей из якобы заминированного торгового центра в г. Краснодаре.

Сотрудники СМИ сообщили в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ о том, что съемочная группа телеканала «Кубань 24» 21 ноября 2017 г. делала репортаж по следам анонимного звонка, автор которого сообщил о минировании торгового центра «Галерея». Когда журналисты снимали эвакуацию посетителей ТЦ, к оператору подошли двое мужчин, предположительно охранники торгового центра, и потребовали немедленно прекратить съемку, убрать аппаратуру и покинуть территорию. А затем стали закрывать объектив камеры руками. Журналисты сообщили, что выполняют служебный долг и попросили пригласить сотрудников полиции. Вместо этого мужчины позвали двух работников ЧОПа, которые в нецензурной форме потребовали прекратить съемку. Телевизионщики разместили в интернете видеозапись перепалки, вызвавшую возмущение краснодарских журналистов.

Эксперты ОНФ попытались найти правовое обоснование действий представителей охранного предприятия в подобных ситуациях. Оказалось, что ограничения по проведению видеосъемки и работе журналистов могут быть введены лишь после объявления режима контртеррористической операции. В данном случае такой режим никто не объявлял. Каких-либо четких регламентов работы сотрудников ЧОПа до приезда полиции не существует, поэтому действуют они, по сути, на свое усмотрение. Как результат – случаются инциденты, подобные краснодарскому.

В связи с этим руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась в Росгвардию, одна из задач которой – лицензирование и координация деятельности ЧОПов. Она попросила разъяснить пределы возможных действий сотрудников охранных предприятий до приезда полиции и порядок их взаимодействия с представителями СМИ.

В ответ глава Рогвардии Виктор Зотов сообщил, что поддерживает предложение провести такую работу в рамках Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Он сообщил, что совет обсудит этот вопрос, пригласив к работе не только руководителей частных охранных предприятий, но и журналистского сообщества.

«Мы рады такому отклику от руководства Росгвардии. Вопрос действительно требует решения. Особенно сейчас, когда действия террористов приобретают все более активный и циничный характер. С одной стороны, мы понимаем насколько важно обеспечить безопасность людей в случаях, когда поступают сообщения о возможном теракте. С другой — СМИ являются в подобных ситуациях помощниками правоохранительных органов в части информирования граждан о произошедшем, и их права на нормальную работу не должны ограничиваться. Поэтому важно обсудить алгоритм взаимодействия сотрудников охранных организаций с журналистами, чтобы минимизировать количество подобных конфликтов», - прокомментировала Наталья Костенко.