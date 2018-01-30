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Инновационные и научно-технические проекты представит молодежь Горячего Ключа уже завтра

Вторник, 30 января 2018 06:48
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30 января на курорте стартует конкурс научно-технического творчества «Наукоград». Его участниками станут начинающие и уже продвинутые изобретатели в возрасте от 4 до 18 лет. 3d-моделирование и конструирование, создание прототипов и технические испытания – ребята представят свои проекты по различным направлениям.

Претворить самые смелые идеи в жизнь конкурсантам помогут организаторы мероприятия – сотрудники Центра инновационного творчества Горячего Ключа. «Наукоград» на территории курорта они проводят для того, чтобы познакомить с инновационными технологиями и увлечь их изучением молодежь города. Проекты победителей городского конкурса будут рекомендованы к участию в региональных и всероссийских мероприятиях, в том числе конкурсе «ШУСТРИК» (Школьник, умеющий строить инновационные конструкции), фестивале «Робофест – 2018» и других. Инновационные состязания пройдут 30 января на базе Центра молодежного инновационного творчества (ул. Ленина, 37). Начало – в 9.00.

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