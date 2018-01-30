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Соединённые Штаты отказались от участия в нацдиалоге по Сирии

Вторник, 30 января 2018 06:55
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На Конгрессе нацдиалога по Сирии в Сочи не будет представителей США — они не собираются приезжать. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
— Мы хотим заметить, что Сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в конгрессе в Сочи и США уважают решение СКП. Вектор наших общих усилий должен оставаться направленным на политический процесс под эгидой ООН в Женеве, — заявила она.

По её словам, Америка будет продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, для поощрения всех возможных усилий для продвижения политического процесса.

Напомним, сегодня в Сочи стартовал Конгресс нацдиалога по Сирии. Ранее генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что это мероприятие станет важным вкладом в вопрос урегулирования конфликта.

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