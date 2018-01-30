В Краснодаре два трамвайных маршрута временно изменят движение

В ночь с 30 на 31 января трамваи №5 и №8 пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного».

Изменения в ближайшие два дня коснутся трамваев №5 и №8 ввиду ремонтных работ, которые проводят на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки «Улица имени Буденного».



Для удобства краснодарцев трамваи изменят свои маршруты только в вечернее и ночное время.



- С 22:40 30 января до 5:00 31 января трамвайные маршруты пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного». Они будут следовать от конечной остановки «Улица Солнечная» по обычному пути до улицы Островского, далее направятся по улице Садовой в Восточное депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.