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В Краснодаре два трамвайных маршрута временно изменят движение

Вторник, 30 января 2018 06:56
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В ночь с 30 на 31 января трамваи №5 и №8 пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного».
Изменения в ближайшие два дня коснутся трамваев №5 и №8 ввиду ремонтных работ, которые проводят на трамвайном пути на улице Коммунаров в районе остановки «Улица имени Буденного».

 Для удобства краснодарцев трамваи изменят свои маршруты только в вечернее и ночное время.

- С 22:40 30 января до 5:00 31 января трамвайные маршруты пойдут в обход остановки «Улица имени Буденного». Они будут следовать от конечной остановки «Улица Солнечная» по обычному пути до улицы Островского, далее направятся по улице Садовой в Восточное депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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