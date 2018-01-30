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Уволенную сочинскую учительницу восстановили в должности

Вторник, 30 января 2018 06:57
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Губернатор Кубани был вынужден встретиться с преподавателем сочинской школы № 4 Еленой Носовой после того, как последняя написала открытое письмо Владимиру Путину и о ее деле написали краевые и федеральные СМИ.
В понедельник, 29 января губернатор Кубани побывал в школе № 4 в Сочи и встретился с уволенным преподавателем биологии Еленой Носовой. Вместе с главой края школу осмотрели вице-губернатор Анна Минькова, мэр Сочи Анатолий Пахомов и педагоги.

По итогам встречи между директором школы и педагогом Еленой Носовой была достигнута договоренность о мировом соглашении.

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